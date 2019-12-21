Прокуратура обвинила адвокатов Атамбаева в попытке искажения обстоятельств дела

Генеральная прокуратура Кыргызстана выступила с опровержением заявлений адвокатов экс-президента Алмазбека Атамбаева — Сергея Слесарева и Замира Жоошева. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью ГП КР.

Как отметили в Генпрокуратуре, «адвокаты, не желая изобличать виновных лиц, трактуя уголовный закон по-своему и грубо нарушая его, в целях уклонения от явки на допросы и дачи показаний инициируют различные собрания адвокатов, выступают в СМИ и социальных сетях с однобокой информацией о якобы «беспределе правоохранительных органов» с искажением действительных обстоятельств дела».

Сергею Слесареву и Замирбеку Жоошеву 13 и 17 декабря представители Военной прокуратуры вручили повестки для допроса. Их намерены опросить в качестве свидетелей по делу о передаче Алмазбеком Атамбаевым пакета с документами заместителю внутренних дел Курсану Асанову во время августовских событий в селе Кой-Таш.

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Курсан Асанов проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением.

«В ходе следствия установлено, что 8 августа 2019 года Курсан Асанов, войдя в сговор с Алмазбеком Атамбаевым с целью недопущения изъятия следственными органами особо важных документов, предметов и ценностей, забрал у телохранителя бывшего президента Каната Сагымбаева пакет с ними», — заявили в Генпрокуратуре.

«По дороге в МВД КР Курсан Асанов вынул из него пакет с особо важными документами и ценностями, изобличающими Алмазбека Атамбаева в совершении им коррупционных преступлений, передал его своему телохранителю-сотруднику ПСН МВД Дамирбеку Пайзылда уулу для дальнейшей передачи Раисе Атамбаевой», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Далее оставшиеся в пакете, не представляющие никакой значимости документы и сам пакет передали адвокатам Сергею Слесареву и Замиру Жоошеву. Генеральная прокуратура КР

«Замир Жоошев с целью введения общества и следствия в заблуждение на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение и фотографию пакета. Он отметил, что каких-либо ценностей, предметов и документов там нет. При этом представил хронологию местонахождения и передачи пакета, которую растиражировали в средствах массовой информации и довели до сведения общественности», — заявили в Генпрокуратуре.

15 августа 2019 года на основании судебного решения Военная прокуратура произвела выемку документов, ранее переданных Сергею Слесареву.

Действия Сергея Слесарева и Замира Жоошева порождают определенные сомнения у общества и должны быть установлены в ходе следствия. Генеральная прокуратура КР

«Следует отметить, что при проведении следственных действий с их участием им зададут вопросы об их конкретных действиях, целях и мотивах по перемещению вышеуказанного пакета. Данные обстоятельства не связаны с их адвокатской деятельностью по оказанию юридической помощи Алмазбеку Атамбаеву и не нарушают права их подзащитных», — считают в Генпрокуратуре.

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Адвокаты не согласны с такой постановкой вопроса и считают, что вызов на допрос в качестве свидетелей может быть связан с попыткой отстранить их от дела.

«Своими действиями по уклонению от явки в следственные органы Замир Жоошев и Сергей Слесарев, прикрываясь статусом адвоката, интерпретируют сложившуюся ситуацию в свою пользу, пытаясь присвоить себе статус «неприкасаемых», что приводит к огульным и беспочвенным выступлениям отдельных членов Совета адвокатуры», — заявили в Генпрокуратуре.

«Показательным нежеланием следовать нормам уголовного закона Сергей Слесарев и Замир Жоошев вводят общественность в заблуждение и наносят непоправимый ущерб репутации защитника и Совета адвокатуры», — считают в ГП КР и уверены, что адвокаты обязаны явиться на допрос в качестве свидетелей.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.