REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас

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На площади Ала-Тоо собираются участники #REакции 2.0. Фото 24.kg. Площадь Ала-Тоо

Накануне после публикации статьи о дорогих аксессуарах и подарках супруги Райимбека Матраимова хакерской атаке подверглись сразу несколько сайтов — Factcheck.kg, Kaktus.media, Economist.kg и Pk.kg. По словам Болота Темирова, атака на Factcheck.kg велась с IP-адресов Кыргызстана, Китая, России, Таиланда и Индонезии.

На площади Ала-Тоо, где сегодня состоится митинг в поддержку СМИ — #REакции 2.0, появились первые участники.

Читайте по теме Гей-парад — это дискредитация и ложь. #REакция 2.0 хотят скомпрометировать Несколько дней в социальных сетях активно раскачивалась информация, что #REакции 2.0 — это едва ли не гей-парад, а за его проведением стоят представители финансируемых США неправительственных организаций и СМИ. Большинство, как оказалось, фейковых аккаунтов призывали людей не поддерживать митинг. Организаторы #REакции 2.0 выступили с опровержениями.

Возле музея Кыргызской драмы расположились два автобуса с милиционерами. Но оцепления у площади Ала-Тоо, где должна пройти #REакции 2.0, не видно.



Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 потребовали от МВД активисты. Мирное собрание начнется сегодня в 11.30 на площади Ала-Тоо у памятника героям 7 апреля 2010 года. Инициатор движения «Умут 2020» Ширин Айтматова заявила, что ее информируют о прибытии в Бишкек спортсменов из клуба Матраимовых.

МИД Кыргызстана неожиданно оперативно и довольно жестко отреагировал на заявления представителей конгресса США и ОБСЕ. Расцениваем данное сообщение, как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также давление на судебную власть Кыргызской Республики. Из заявления МИД КР

С заявлениями по поводу исков к СМИ выступили представители комитета Палаты представителей Конгресса США, ОБСЕ и и.о. помощника госсекретаря США. Запугивание и подавление свободы прессы — это посягательство на основные ценности демократии. Правительство должно немедленно изменить курс. Из заявления комитета Палаты представителей Конгресса США

#REакция 2.0 пройдет сегодня на площади Ала-Тоо у памятника героям Апрельской революции. Начало в 11.30.

Поводом для организации и проведения #REакция 2.0 стал иск семьи Матраимовых к 24.kg, «Азыттыку», Kloop и журналисту Али Токтакунову на общую сумму 60 миллионов сомов.

Читайте по теме Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова После акции 24.kg опросило читателей — отреагируют ли власти на #REакция? В итоге 80 процентов выразили сомнение в этом — мол, будет разбирательство, но без результатов или власти и вовсе проигнорируют требования. Разбираться с расследованием журналистов поручили ГКНБ. Результатов пока нет, но на допросы вызывали несколько депутатов. Побывал в комитете в качестве свидетеля и Райымбек Матраимов. Одновременно с этим началась активная дискредитация опубликованных материалов, особенно в социальных сетях.