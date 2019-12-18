REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас

В Бишкеке пройдет #REакция 2.0 — митинг в поддержку СМИ и против коррупции. Это вторая подобная акция в столице Кыргызстана за последний месяц. На митинге соберутся журналисты, представители общественности и НПО и просто неравнодушные граждане.
24.kg представляет предысторию #REакции и ведет текстовую трансляцию. Информация постоянно обновляется.
Накануне после публикации статьи о дорогих аксессуарах и подарках супруги Райимбека Матраимова хакерской атаке подверглись сразу несколько сайтов — Factcheck.kg, Kaktus.media, Economist.kg и Pk.kg.
По словам Болота Темирова, атака на Factcheck.kg велась с IP-адресов Кыргызстана, Китая, России, Таиланда и Индонезии.
На площади Ала-Тоо, где сегодня состоится митинг в поддержку СМИ — #REакции 2.0, появились первые участники.
Несколько дней в социальных сетях активно раскачивалась информация, что #REакции 2.0 — это едва ли не гей-парад, а за его проведением стоят представители финансируемых США неправительственных организаций и СМИ.
Большинство, как оказалось, фейковых аккаунтов призывали людей не поддерживать митинг. Организаторы #REакции 2.0 выступили с опровержениями.
Возле музея Кыргызской драмы расположились два автобуса с милиционерами. Но оцепления у площади Ала-Тоо, где должна пройти #REакции 2.0, не видно.
Обеспечить безопасность участников #REакции 2.0 потребовали от МВД активисты. Мирное собрание начнется сегодня в 11.30 на площади Ала-Тоо у памятника героям 7 апреля 2010 года. Инициатор движения «Умут 2020» Ширин Айтматова заявила, что ее информируют о прибытии в Бишкек спортсменов из клуба Матраимовых.
МИД Кыргызстана неожиданно оперативно и довольно жестко отреагировал на заявления представителей конгресса США и ОБСЕ.
Расцениваем данное сообщение, как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также давление на судебную власть Кыргызской Республики.Из заявления МИД КР
С заявлениями по поводу исков к СМИ выступили представители комитета Палаты представителей Конгресса США, ОБСЕ и и.о. помощника госсекретаря США.
Запугивание и подавление свободы прессы — это посягательство на основные ценности демократии. Правительство должно немедленно изменить курс.Из заявления комитета Палаты представителей Конгресса США
#REакция 2.0 пройдет сегодня на площади Ала-Тоо у памятника героям Апрельской революции. Начало в 11.30.
Поводом для организации и проведения #REакция 2.0 стал иск семьи Матраимовых к 24.kg, «Азыттыку», Kloop и журналисту Али Токтакунову на общую сумму 60 миллионов сомов.
После акции 24.kg опросило читателей — отреагируют ли власти на #REакция? В итоге 80 процентов выразили сомнение в этом — мол, будет разбирательство, но без результатов или власти и вовсе проигнорируют требования.
Разбираться с расследованием журналистов поручили ГКНБ. Результатов пока нет, но на допросы вызывали несколько депутатов. Побывал в комитете в качестве свидетеля и Райымбек Матраимов.
Одновременно с этим началась активная дискредитация опубликованных материалов, особенно в социальных сетях.
Митинг #REакция прошел на площади Ала-Тоо в Бишкеке 25 ноября. Он собрал, по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек — журналистов, общественных деятелей и активистов. Люди потребовали от властей начать реальную борьбу с коррупцией в Кыргызстане.
Поводом для акции стала публикация расследования журналистов «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и о возможной причастности к этому бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова, а также бизнесменов из Китая.
Расследование вышло после убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, который рассказал журналистам о выводе денег из Кыргызстана.