Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев выздоровел, его доставят в суд

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Как сообщил 24.kg адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев, его подзащитного доставят сегодня на процесс. Он отметил, что давление у Атамбаева стабилизировалось, и он чувствует себя удовлетворительно.

«Но будет ли он участвовать в заседании, согласится ли отвечать на вопросы обвинения, я сказать не могу. Это его право — отказаться от дачи показаний», — подчеркнул Сергей Слесарев.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.