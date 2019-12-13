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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. У бывшего президента ухудшилось здоровье

У бывшего президента Алмазбека Атамбаева очень низкое артериальное давление. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, госпитализация его подзащитному не требуется пока, но в камере СИЗО ГКНБ самочувствие Атамбаева будет только ухудшаться. «Это помещение не способствует выздоровлению. Поэтому, мы, вероятно, будем ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что накануне Атамбаева обследовали врачи. Но данные мониторинга пока адвокаты не получили. Известно только, что давление у бывшего главы государства резко снизилось.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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