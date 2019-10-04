Освобождение Азиза Батукаева. Дело передано в суд

Уголовное дело по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева направлено в Первомайский районный суд Бишкека. Дата рассмотрения еще не назначена. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

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В ходе расследования бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 43 и частью 2 статьи 319 «Организация коррупции в интересах организованной преступной группы» УК КР.

В соответствии с требованиями УПК Кыргызстана уголовное дело для изучения поступило в Генеральную прокуратуру.

По результатам изучения утверждены и вручены обвинительные акты Алмазбеку Атамбаеву, Индире Джолдубаевой, Калыбеку Качкыналиеву и Абдухалиму Раимжанову.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.