Бишкекский планетарий. Суд начал рассмотрение иска по существу

В Межрайонном суде Бишкека началось рассмотрение иска по существу горожан к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации столичного планетария. Об этом 24.kg сообщила представитель фонда «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, ни ФУГИ, ни третья сторона не обжаловали решение судьи о восставлении сроков подачи иска.

«Мы обосновали, что постановление было незаконным, потому что соцобъекты не подлежали приватизации. Судья спросила мнение ФУГИ, но их представитель отметил, что фонд все сделал по закону. Однако, когда мы попросили назвать, на основании какого нормативно-правового акта это было сделано, он не смог ответить», — сказала она.

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Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

Напомним, в настоящее время объект принадлежит сыну депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщил, что компания его семьи готова построить для города планетарий. Сейчас рассматривают несколько проектов, заслуживающих внимания, ведут предварительные переговоры с производителями специализированного оборудования.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше. 24.kg рассказывало об истории разрушения столичного планетария.