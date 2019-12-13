19:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бишкекский планетарий. Суд начал рассмотрение иска по существу

В Межрайонном суде Бишкека началось рассмотрение иска по существу горожан к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации столичного планетария. Об этом 24.kg сообщила представитель фонда «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, ни ФУГИ, ни третья сторона не обжаловали решение судьи о восставлении сроков подачи иска.

«Мы обосновали, что постановление было незаконным, потому что соцобъекты не подлежали приватизации. Судья спросила мнение ФУГИ, но их представитель отметил, что фонд все сделал по закону. Однако, когда мы попросили назвать, на основании какого нормативно-правового акта это было сделано, он не смог ответить», — сказала она.

Читайте по теме

Фрунзенский планетарий:

нет повести печальнее на свете

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

Напомним, в настоящее время объект принадлежит сыну депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщил, что компания его семьи готова построить для города планетарий. Сейчас рассматривают несколько проектов, заслуживающих внимания, ведут предварительные переговоры с производителями специализированного оборудования.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше. 24.kg рассказывало об истории разрушения столичного планетария.
Ссылка:
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский планетарий. Суд восстановил сроки подачи иска
Планетарий в Бишкеке. Прокуратура обратилась в суд с иском
Суд принял иск о признании незаконной приватизацию планетария в Бишкеке
Сына депутата Чыныбая Турсунбекова просят подарить планетарий Бишкеку
Депутат Жогорку Кенеша озаботился судьбой планетария в Бишкеке
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Бизнес
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
13 декабря, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: два фестиваля, рождественская ярмарка, концерты Афиша Бишкека на выходные: два фестиваля, рождественска...
18:46
Дело Атамбаева. У бывшего президента ухудшилось здоровье
18:30
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
18:24
Бишкекский планетарий. Суд начал рассмотрение иска по существу
18:18
Заявление Нурбека Токтакунова на Матраимова передано в ГКНБ