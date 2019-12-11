17:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Жена Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов

Супруга экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Супругу Курсана Асанова допросили в прокуратуре. Теперь у нее статус свидетеля

Уточняется, что Военная прокуратура зарегистрировала дело в ЕРПП в отношении Кульнары Усенкановой.

«Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В этом году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру. Кульнаре Усенкановой еще не вручено уведомление о подозрении», — сообщили редакции.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении сына бывшего милицейского чиновника Мухаммед-Али Асанова. Ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста и объявили в розыск
Ссылка:
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Супругу Курсана Асанова допросили в прокуратуре. Теперь у нее статус свидетеля
Супруга Курсана Асанова сходила на допрос в Военную прокуратуру
Экс-замглавы МВД Курсану Асанову продлили меру пресечения до декабря
Адвокат: У следствия нет никаких доказательств о преступлении Курсана Асанова
В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Дело Атамбаева. Сын Курсана Асанова сбежал в Узбекистан
Дело Курсана Асанова. Экс-замминистра является фигурантом трех уголовных дел
Адвокат Курсана Асанова о предвзятом и необъективном ведении следствия
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
Экс-замминистра Курсан Асанов заключен под домашний арест до 13 октября
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
11 декабря, среда
17:00
Зарылбек Рысалиев улетел в ОАЭ. Он фигурант дела об освобождении Азиза Батукаева Зарылбек Рысалиев улетел в ОАЭ. Он фигурант дела об осв...
16:54
Жена Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов
16:36
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Полного текста приговора все еще нет
16:16
Арендатор кафе «Антошка», где прогремел взрыв, вновь арестован
16:09
USAID запускает кампанию, чтобы отметить успехи кыргызстанцев