Жена Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов

Супруга экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова фигурирует в деле о неуплате налогов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме Супругу Курсана Асанова допросили в прокуратуре. Теперь у нее статус свидетеля

Уточняется, что Военная прокуратура зарегистрировала дело в ЕРПП в отношении Кульнары Усенкановой.

«Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В этом году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру. Кульнаре Усенкановой еще не вручено уведомление о подозрении», — сообщили редакции.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении сына бывшего милицейского чиновника Мухаммед-Али Асанова. Ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста и объявили в розыск.