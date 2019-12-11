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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Зарылбек Рысалиев улетел в ОАЭ. Он фигурант дела об освобождении Азиза Батукаева

Один из фигурантов уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева вылетел в составе официальной делегации с президентом Сооронбаем Жээнбековым в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Отметим, что Зарылбек Рысалиев находится под домашним арестом и покидать пределы страны не имеет права. В августе Первомайский районный суд поместил его под домашний арест.

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В МВД 24.kg пообещали уточнить, выдавал ли следователь разрешение Рысалиеву на поездку. В Первомайском районном суде ответили, что дело Рысалиева и еще 14 человек, включая экс-генпрокурора Аиду Салянову и бывшего вице-премьера Шамиля Атаханова, выделено в отдельное производство и в суд оно еще не поступало.

Между тем, юристы отмечают — если выяснится, что Зарылбек Рысалиев не уведомил следователя и самовольно покинул страну, то мера пресечения ему может быть изменена.

Напомним, расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Вор в законе Азиз Батукаев освободился из СИЗО в Нарыне и покинул страну в апреле 2013 года. Зарылбек Рысалиев тогда был главой Госслужбы исполнения наказаний.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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