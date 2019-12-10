Сооронбай Жээнбеков посетит с официальным визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11–12 декабря 2019 года посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков.

По его словам, визит состоится по приглашению наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайана.

«В ходе визита планируются переговоры Сооронбая Жээнбекова с наследным принцем Абу-Даби в узком и расширенном форматах, в ходе которых стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отметил Данияр Сыдыков.

Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений в сферах образования, культуры, туризма, по реализации инфраструктурных проектов, в том числе строительства Исламской академии в Бишкеке.

Данияр Сыдыков добавил, что идея о создании Исламской академии в Кыргызстане возникла после переговоров президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина в Сочи в феврале 2019 года.

«Основной целью Исламской академии является предоставление высшего образования, подготовка и переподготовка кадров для государственных и негосударственных учреждений и религиозных организаций, а также повышение их квалификации», — добавил он.

Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Сооронбая Жээнбекова с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль Мактумом, представителями торгово-промышленной палаты ОАЭ, генеральным директором фонда Зайед Хамад Салем бин Кардоус Аль Амери.

Президент Сооронбай Жээнбеков также встретится с соотечественниками, временно проживающими в Объединенных Арабских Эмиратах.

Затем с 15 по 17 декабря Сооронбай Жээнбеков посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом.

В рамках визита он проведет переговоры с Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммадом бин Салман бин Абдель Азиз Аль Саудом, председателем маджлиса Аш-Шура Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль Аш-Шейхом. Будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам визита ожидается подписание документов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, спортивной, образовательной и научной сферах, а также в области социального страхования и пенсионного обеспечения.

Глава государства примет участие в официальном открытии нового комплекса зданий посольства Кыргызской Республики в Саудовской Аравии и встретится с соотечественниками.