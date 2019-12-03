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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. МВД засекретило некоторые показания и постановления

Уголовные дела в отношении 15 фигурантов уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева не передают в суд. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.

По ее словам, разбирательство по основному уголовному делу также не могут начать в суде.

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«В Первомайском районном суде уголовное дело не могут начать рассматривать по существу, поскольку Следственная служба МВД перетасовала материалы. Следователи дополнительно засекретили документы — некоторые показания и постановления. Кроме того, дела фигурантов, подписавших сотрудничество со следствием, не передают в суд. Скорее всего, это делается для того, чтобы по основному делу они поддержали ранее данные показания. При направлении дела в суд нельзя отрицать тот факт, что они могут их изменить», — сказала Алия Турумбекова.

Напомним, расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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