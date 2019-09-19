Ирина Карамушкина: Документы и печать партии СДПК вывезены из Кыргызстана

Документы и печать партии СДПК вывезены из Кыргызстана. Об этом 24.kg заявила депутат парламента Ирина Карамушкина.

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По ее словам, правоустанавливающие документы «на спутнике отправлены в космос».

«Бывших членов политячейки натравили друг на друга, разделили актив партии, придумали движение «СДПК без Атамбаева». Мы поняли, что, несмотря на обращения к Сооронбаю Жээнбекову, им понадобятся печать и документы для того, чтобы объявить себя полноценной партией. Соответственно, побеспокоились о том, чтобы они не достались им, и вывезли из страны. Власть работает не в правовом поле», — сказала Ирина Карамушкина.

Она подозревает, что Военная прокуратура дала доступ Сагынбеку Абдрахманову к кабинетам в здании «Форума».

«Представители Военной прокуратуры, как грабители, произвели выемку документов и техники из кабинетов СДПК. Есть подозрение, что все вывезли для Сагынбека Абдрахманова и для тех, кто им дирижирует», — заявила Ирина Карамушкина.

Ранее председатель альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов сообщил 24.kg, что не может найти печать и учредительные документы партии.

Следователи Военной прокуратуры 12 сентября изъяли документы из офиса СДПК. После событий 7-8 августа на здание «Медиа Форума» наложен арест, штаб партии опечатан.

Напомним, что бывший глава Чуйской области Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». 18 апреля Министерство юстиции зарегистрировало его председателем СДПК и изменило адрес политорганизации. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение незаконным и обратились в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь министра юстиции к ответственности.