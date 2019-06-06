Сагынбек Абдрахманов подал в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева

СДПК под председательством Сагынбека Абдрахманова обратилась в Свердловский районный суд с иском в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом Сагынбек Абдрахманов сообщил 24.kg.

По его словам, он намерен по суду забрать у Алмазбека Атамбаева печать партии и учредительные документы.

Он напомнил, что Алмазбек Атамбаев с 3 апреля не является главой партии, после того как Минюст изменил данные о председателе на своем сайте.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев временно приостановил членство в СДПК, а также свое председательство. Решение принято в связи с поправками в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Одна из предложенных норм гласит: бывший глава государства в случае, если он занимается активно политикой и состоит в партии, лишается всех привилегий, в частности неприкосновенности.