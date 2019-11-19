Кризисный центр «Сезим» освободит помещения в больнице № 6

Кризисный центр «Сезим» переедет в другое помещения из больницы № 6. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщил начальник управления муниципальным имуществом мэрии Нурдин Тынаев.

По его словам, для него нашли помещение на улице Калыка Акиева, которое ранее предоставляли обществу инвалидов Ленинского района.

Читайте по теме Помещения в школах и больницах сдаются частникам и по ценам ниже рыночных

«Но они передали его частному предпринимателю под цех по изготовлению натяжных потолков. Мы выдали уведомление об освобождении помещения, но они не освободили. Вчера повторно вручили уведомление об освобождении в течение двух дней. Затем его предоставят центру «Сезим», — сказал он.

Нурдин Тынаев отметил, что в больнице также арендует помещения клиника доктора Исманкулова.

«У них договор до 2021 года. Мы уведомили их, что после истечения срока аренды продлевать договор не будем. Кроме того, сообщили, что рассматриваем вопрос повышения арендной платы», — отметил он.

Напомним, ранее депутаты подняли вопрос передачи помещений в больнице в аренду.