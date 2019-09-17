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Власть

Помещения в школах и больницах сдаются частникам и по ценам ниже рыночных

Муниципальное имущество сдается по ценам ниже рыночных. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК.

Как отмечено, в организациях здравоохранения и образования арендуется 235 помещений. В бюджет поступает около 2 миллионов сомов.

Депутат Адиса Имангазиева сказала, что большое помещение в больнице № 6 сдается клинике Исманкулова. «А пациенты не могут попасть в больницу, приходится в очереди стоять по два-три месяца. Частники берут деньги за свои услуги и могут арендовать другие помещения», — заметила она.

Помещение сдается за 130 тысяч сомов в месяц. Договор аренды действителен до 2020 года.

Нардеп Сайдахмат Исмаилов подчеркнул, что многие помещения сдаются по заниженным ценам.

«Арендаторы по 900-1000 квадратов занимают в школах и платят 12 тысяч сомов — в несколько раз заниженная стоимость. Где вы такие цены видели?» — возмутился он.

Вице-мэр Азизбек Алымкулов сообщил, что школы будут освобождать от аренды и использовать помещения под цели образования.
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