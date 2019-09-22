Члены партии «Кыргызстан» переизбрали лидера

Сегодня в Бишкеке прошел очередной съезд политической партии «Кыргызстан».

Делегаты переизбрали председателя политорганизации. Им стал депутат парламента Канат Исаев. В 2020 году его полномочия истекают, сегодня они продлены еще на пять лет.

Он стал безальтернативным претендентом. Другие кандидаты на место партийного главы, спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и лидер фракции Алмазбек Баатырбеков, взяли самоотвод.

Отметим, на первый срок Канат Исаев был избран в 2015 году, накануне выборов в парламент.