15:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Члены партии «Кыргызстан» переизбрали лидера

Сегодня в Бишкеке прошел очередной съезд политической партии «Кыргызстан».

Делегаты переизбрали председателя политорганизации. Им стал депутат парламента Канат Исаев. В 2020 году его полномочия истекают, сегодня они продлены еще на пять лет. 

Он стал безальтернативным претендентом. Другие кандидаты на место партийного главы, спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков и лидер фракции Алмазбек Баатырбеков, взяли самоотвод.

Отметим, на первый срок Канат Исаев был избран в 2015 году, накануне выборов в парламент.
Ссылка:
просмотров: 1268
Версия для печати
Материалы по теме
От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы В Кыргызстане, возможно, пройдут досрочные парламентские выборы
&laquo;Центр-2019&raquo;. Сооронбай Жээнбеков и&nbsp;Владимир Путин наблюдают за&nbsp;учениями «Центр-2019». Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин наблюдают за учениями
&laquo;Центр-2019&raquo;. Владимир Путин разломил хлеб и&nbsp;отдал Сооронбаю Жээнбекову «Центр-2019». Владимир Путин разломил хлеб и отдал Сооронбаю Жээнбекову
Расходы замглавы Конституционной палаты вдвое превышают его официальный доход Расходы замглавы Конституционной палаты вдвое превышают его официальный доход
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»