Дело Атамбаева. Бывшему президенту продлили срок содержания под стражей

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву продлили меру пресечения. Суд прошел без его участия. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, такое решение принято Первомайским районным судом Бишкека.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена на срок судебного разбирательства, которое по закону длится два месяца. Такое решение принято судьей единолично. Вообще, судья должен был рассмотреть этот вопрос на предварительных слушаниях и спросить мнения сторон», — сказал Сергей Слесарев.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.