Улица Токтогула стала двусторонней до конца октября

Улица Токтогула от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова временно стала двусторонней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сейчас на улице устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Двустороннее движение разрешено до 31 октября.

Фото пресс-службы мэрии. Улица Токтогула временно стала двусторонней

Напомним, сегодня участок улицы Московской между проспектом Манаса и улицей Панфилова временно закрыли на ремонт дорожного полотна.

Для удобства водителей на перекрестке проспекта Манаса и улицы Киевской в северном направлении разрешен поворот со второй полосы на восток. Перекрестки улиц Панфилова, Логвиненко и Исанова с улицей Московской открыты для движения.