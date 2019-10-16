20:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

На ремонт закрывают еще один участок улицы Московской

На ремонт завтра, 17 октября, закрывается еще один участок улицы Московской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, будет закрыт отрезок между проспектом Манаса и улицей Панфилова.

«В северном направлении по улице Московской водителям будет разрешен поворот со второй полосы», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что работы между улицами Абдрахманова и Панфилова близятся к своему завершению, участок планируют открыть для автомобильного движения до конца этой недели.

Ремонт проводится за счет остатка средств от проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека».
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Копать не перекопать. Почему вскрывают новый асфальт
Отремонтированную улицу Салиевой снова перекопали
Ремонт улицы Московской обещают закончить до 30 октября
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев
Мэрия vs пони: лошадку изгнали, но она вернулась
В Бишкеке закрыли еще один участок улицы Абдымомунова
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы сделают в этом году
Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе китайского гранта начнут в 2020 году
Мост на улице Токтоналиева. Мэрия ждет замечаний горожан
Без помпы и в тестовом режиме. Мост на улице Токтоналиева открыт
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты для бизнеса «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
16 октября, среда
20:44
Освобождение Батукаева. В деле нет доказательств выздоровления вора в законе
20:37
На ремонт закрывают еще один участок улицы Московской
20:26
Убийство Анарбая Мамажакыпова. Заседание суда прошло без обвиняемого и адвокатов
20:18
Освобождение Батукаева. В России допрошена сестра кримавторитета
20:04
Два десятка древних саркофагов нашли археологи в Египте