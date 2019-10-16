На ремонт закрывают еще один участок улицы Московской

На ремонт завтра, 17 октября, закрывается еще один участок улицы Московской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, будет закрыт отрезок между проспектом Манаса и улицей Панфилова.
«В северном направлении по улице Московской водителям будет разрешен поворот со второй полосы», — отметили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что работы между улицами Абдрахманова и Панфилова близятся к своему завершению, участок планируют открыть для автомобильного движения до конца этой недели.
Ремонт проводится за счет остатка средств от проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека».