Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде

Юристы правовой клиники «Адилет», к которым 24.kg обратилось за комментарием, пояснили, в каких случаях уголовное дело может быть рассмотрено без подсудимого.

Читайте по теме Дело Батукаева. Предварительные слушания пройдут без участия Алмазбека Атамбаева

Предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили без участия экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он отказался выходить из камеры. Накануне суд решил, что рассмотрение дела по существу пройдет в закрытом режиме. Участие в нем Алмазбека Атамбаева под вопросом.

Не пойду!

Адвокат Сергей Слесарев утверждает, что заставить его подзащитного явиться на процесс суд не может, это незаконно . Но по Уголовно-процессуальному кодексу на разбирательство дела по существу явка подсудимого обязательна.

В статье 286 УПК говорится, что при неявке обвиняемого производство по делу должно быть отложено. «В этом случае судья или суд обязывает судебного пристава обеспечить явку обвиняемого», — гласит норма закона.

Судья или суд также вправе подвергнуть обвиняемого, не явившегося без уважительных причин, приводу. Статья 286 часть 3 УПК КР

Получается, если председательствующий на судебном процессе будет следовать нормам УПК, то Атамбаева на разбирательства уже по существу доставят в принудительном порядке. Поскольку никаких уважительных причин, по которым он мог бы отказаться участвовать в процессе, у него нет.

Однако, по словам адвокатов, применяется эта норма только к тем обвиняемым, которые не содержатся под стражей. Бывшего главу государства, говорят они, принудительно доставить в суд никто не может. Эта норма не прописана в законе.

Остроумное решение

Юрист Нурбек Токтакунов считает: предварительные слушания можно провести без обвиняемого по его просьбе, но судебное разбирательство — никак не получится. «Хотя и в этом случае есть остроумное решение. Теоретически судебное разбирательство может пройти без обвиняемого, если его удалят из зала суда за нарушение порядка», — написал он на своей странице в Facebook.

Судья может заведомо удалить Атамбаева из зала суда за то, что он туда не приходит. Не прийти на суд — это же тоже нарушение порядка. А так как он удален, то его и привозить не будут на суд. Нурбек Токтакунов

«Как впоследствии оценят такой суд в отсутствии обвиняемого международные эксперты, еще неизвестно. Такой прецедент им еще придется поискать, если он, вообще, есть», — отмечает юрист.

Более жесткая мера

Юристы «Адилета» заметили: УПК КР позволяет провести предварительные слушания без участия обвиняемого, если он подаст ходатайство, что не возражает. Однако рассмотрение по существу без Алмазбека Атамбаева не обойдется.

По их словам, УПК предусматривает случаи, когда разбирательство дела возможно в отсутствие обвиняемого: он находится вне пределов КР и уклоняется от явки в суд либо обвиняемый после окончания судебного исследования доказательств не явится на судебное заседание и не уведомит о причине неявки.

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«Разбирательство в отсутствие обвиняемого возможно только в том случае, когда он элементарно скрылся за пределами страны туда, где не распространяется юрисдикция КР, а также когда окончено судебное исследование. То есть обвиняемый присутствовал на всех судебных заседаниях и по неизвестным причинам не явился на прения сторон. Такой случай возможен, только если обвиняемому избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. То есть обвиняемый находится под подпиской о невыезде или под домашним арестом», — подчеркивают юристы.

В «Адилете» заявляют, что совсем иной правовой режим распространяется в отношении обвиняемых, находящихся под стражей. К ним применяется мера процессуального принуждения, более строгая, чем привод.

Применение привода в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, является элементарным абсурдом, поэтому УПК КР и не предусматривает привода в отношении такой категории лиц. Юристы правовой клиники «Адилет»

На содержащихся в СИЗО распространяется специальный режим, более жесткий, чем к остальным обвиняемым, находящимся на свободе. Они должны подчиняться Закону «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений».

Обеспечивать соблюдение режима должна администрация закрытого учреждения.

Подстава для сотрудников СИЗО

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Получается, что своим отказом покидать камеру СИЗО ГКНБ и явиться в суд Алмазбек Атамбаев подставляет администрацию и работников изолятора.

По правилам внутреннего распорядка начальник закрытого учреждения обязан «в соответствии с заявками судов обеспечить выдачу конвою органов национальной безопасности КР и других уполномоченных государственных органов лиц, содержащихся под стражей, для конвоирования их в зал судебного заседания».

По закону все обвинямые и подозреваемые, содержащиеся в ИВС и СИЗО, обязаны выполнять требования руководства и сотрудников закрытого учреждения, не препятствовать им выполнять служебные обязанности.

Обвиняемые, содержащиеся под стражей, должны быть конвоированы в зал судебных заседаний. Эта функция возложена именно на администрацию данных учреждений. Юристы правовой клиники «Адилет»

По их словам, каким образом обвиняемый будет конвоирован, решают соответствующие органы, ведающие исполнением наказания.

«В случае если обвиняемые будут препятствовать выполнению законных функций и не подчиняться законным требованиям работников мест содержания под стражей, то в их отношении в соответствии со статьей 41 Закона «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» может быть применена физическая сила», — резюмируют юристы.

Алмазбека Атамбаева на суд по рассмотрению дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева могут конвоировать, в том числе путем принуждения.

Другой вопрос: пойдет ли власть на такие крайние меры? Вряд ли.