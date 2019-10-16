Разбирательство по делу Азиза Батукаева будет проходить в закрытом режиме

Судебное разбирательство по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял судья Первомайского районного суда Эмил Каипов.

По словам адвоката Алмазбека Атамбаева Замира Жоошева, суд решил проводить абсолютно все судебные слушания в таком режиме из-за одного засекреченного тома уголовного дела.

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«Все адвокаты, в том числе и я, просили проводить заседания открыто и гласно. В засекреченном томе есть показания двух человек — Эмиля Макимбетова и Шамиля Атаханова. Мы уверены, что никаких показаний, указывающих на совершение преступления Алмазбеком Атамбаевым, там нет», — сказал Замир Жоошев.

Обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходят 19 человек, среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему предъявили обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.