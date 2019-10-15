Дело Батукаева. Предварительные слушания пройдут без участия Алмазбека Атамбаева

Предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева пройдут без Алмазбека Атамбаева. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, во время заседания суд заслушал заявление, подготовленное начальником СИЗО ГКНБ, о том, что Алмазбек Атамбаев согласен не участвовать в предварительных слушаниях. На основании этого документа суд решил рассматривать дело без участия бывшего президента страны.

«Кроме того, суд пытался взять у сторон подписку о неразглашении сведений. Защита выступила против, поскольку этот вопрос не урегулирован в Уголовно-процессуальном кодексе», — сказал Сергей Слесарев.

Накануне суд поручил ГСИН обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Обвиняемыми по делу проходят 19 человек, среди которых бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.