Освобождение Азиза Батукаева. Следствие по делу завершили

Следствие по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева завершили. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, следственная служба МВД проводит досудебное производство по факту незаконного освобождения из мест лишения свободы криминального авторитета Азиза Батукаева по статье 319 части 2 «Коррупция» УК КР.

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С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения проходят пять человек, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Восемнадцать подозреваемых ознакомились с материалами уголовного дела.

27 сентября материалы уголовного дела направили в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.