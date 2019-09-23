В отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом стало известно на заседании госкомиссии по изучению событий в Кой-Таше 7-8 августа.

На вопросы членов комиссии отвечает военный прокурор Нуркамал Набиев. «Рассматривается ли вопрос о том, что Курсан Асанов незаконно нанял себе водителем сотрудника спецназа МВД Дамирбека Пайзылда уулу?» — спросили на заседании.

Заместитель главы надзорного органа отметил, что эти действия расследуются в рамках отдельного уголовного дела.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что в общей сложности в отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела. Три из них по фактам злоупотребления должностным положением расследует Военная прокуратура, одно — по факту незаконного обогащения — следственная служба МВД.

По одному из уголовных дел Курсану Асанову предъявлено обвинение, по остальным вручено уведомление о подозрении.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.