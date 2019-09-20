20:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На улице Токтогула будет двустороннее движение

Фото аппарата правительства

Временно организовать двустороннее движение на улице Токтогула предложили на совещании вице-премьер-министра Жениша Разакова по обсуждению вопросов оптимизации дорожного трафика. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, здесь установят соответствующие дорожные знаки, в том числе запретят парковки на улице.

Представители Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения и мэрии Бишкека проинформировали о ситуации с дорожным движением в столице и предложили ряд мер для решения возникающих проблем. 

Напомним, ранее решением проблемы бишкекских пробок озадачился премьер-министр.
Ссылка:
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Решением проблемы бишкекских пробок озадачился премьер-министр
Индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в родном городе
Житель улицы Кокчетавской просит или заасфальтировать ее, или убрать маршрутки
После ремонта улица Пушкина в Джалал-Абаде стала опасной
Мэрия Джалал-Абада объяснила, почему ремонт улиц не завершили вовремя
В центре Джалал-Абада не могут закончить ремонт дороги
Всем в пример. Дорогу между селами Нооруз и Уч-Эмчек заасфальтировали
Водители просят заасфальтировать дорогу между селами Нооруз и Уч-Эмчек
Невозможно пройти. Улицу Серпуховскую не заасфальтировали после ремонта
Улицу Кулатова в Бишкеке открыли для движения транспорта
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Бизнес
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!