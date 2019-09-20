На улице Токтогула будет двустороннее движение

Временно организовать двустороннее движение на улице Токтогула предложили на совещании вице-премьер-министра Жениша Разакова по обсуждению вопросов оптимизации дорожного трафика. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, здесь установят соответствующие дорожные знаки, в том числе запретят парковки на улице.

Представители Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения и мэрии Бишкека проинформировали о ситуации с дорожным движением в столице и предложили ряд мер для решения возникающих проблем.

Напомним, ранее решением проблемы бишкекских пробок озадачился премьер-министр.