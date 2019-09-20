Решением проблемы бишкекских пробок озадачился премьер-министр

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил мэрии совместно с ГУОБДД и Государственным комитетом информационных технологий и связи при проведении ремонта на центральных улицах оперативно принимать меры по оптимизации дорожного движения. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По мнению премьер-министра, необходимо минимизировать неудобства, связанные с дорожными работами, рассматривать возможности организации временного двустороннего движения по смежным односторонним улицам в интересах горожан и гостей столицы. Такие меры важно продумывать еще до начала ремонта.

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Как отметил глава правительства, интенсивность движения на большей части улиц столицы сегодня не соответствует их пропускной способности. Ремонт напрямую влияет на дорожный трафик и приводит к появлению автомобильных заторов на некоторых проблемных участках.

«После запуска проекта «Безопасный город» проделана большая работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры и улучшению дорожного движения. При этом компетентные органы всегда стараются учитывать мнение горожан и регулярно вносят коррективы в свою работу», — отметили в пресс-службе.

Особое внимание премьер-министр поручил уделить анализу светофорного регулирования.

Премьер-министр поручил вернуться к более глубокому рассмотрению вопросов применения оптимальных архитектурно-планировочных и технологических решений с параллельным внедрением новых подходов к реконструкции и строительству дорог.