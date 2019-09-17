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Общество

Два путепровода планируют построить в Бишкеке

Два путепровода под железной дорогой хотят построить в Бишкеке. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, управление капитального строительства объявило тендер на пpoeктно-изыскательские работы по строительству путепроводов на улицах Суюмбаева и Торекула Айтматова. На эти цели планируется потратить 7 миллионов 335 тысяч 46 сомов.

Как отмечается в техзадании, необходимо запроектировать две железнодорожные развязки на разных уровнях с существующей железной дорогой с выездом на улицу Льва Толстого. При этом предусмотреть и согласовать перенос инженерных коммуникаций.

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