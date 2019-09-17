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Общество

Конфликт на границе. В Бишкеке временно запретили проведение митингов и акций

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького на акцию протеста сегодня вышли жители Баткенской области. Они хотели высказать недовольство конфликтом на кыргызско-таджикской границе.

По их словам, проблему с жителями сопредельного государства власти Кыргызстана не могут решить не первый год.

Однако прибывшие на место сотрудники милиции заявили, что на проведение митингов наложен временный запрет.

Собравшиеся пришли к зданию акимиата Первомайского района. Они решили высказать чиновникам свои требования.

Фото 24.kg. Митингующие пришли в акимиат Первомайского района

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ. 

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