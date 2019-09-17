Конфликт на границе. Премьер-министр прибыл в Баткенскую область

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на военно-транспортном самолете Вооруженных Сил КР прибыл в Баткенскую область. Об этом сообщает пресс-служба.

По ее данным, глава правительства встретится с жителями приграничных сел, навестит пострадавших, проведет оперативное совещание.

Вместе с премьер-министром в село Максат отправились вице-премьер-министр Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области.

Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и, как минимум, шести раненых, в том числе одном ребенке — 14-летнем местном жителе.

Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.