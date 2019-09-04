Драка возле супермаркета. Троих милиционеров уволили

Службой внутренних расследований МВД проведено служебное расследование по факту драки возле супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова. Отметим, были жестоко избиты двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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По ее данным, факт зарегистрирован в ЕРПП, проводится досудебное расследование по статье «Покушение на убийство» УК КР.

«Министерство внутренних дел будет принимать исчерпывающие меры по привлечению виновных к ответственности по всей строгости закона. Ведется досудебное расследование преступления, оно находится на контроле министра внутренних дел», — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что проведено служебное расследование по действиям сотрудников милиции.

В результате следователь ГОМ-2 УВД Ленинского района А.К., начальник Следственной службы ГОМ-2 УВД Ленинского района Б.А. освобождены от занимаемых должностей.

Строгий выговор получили инспекторы дежурной части ГОМ-2 УВД Ленинского района Ж.у Т. и помощник дежурного ГОМ-2 Б.К.

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«За использование своего служебного положения в целях решения вопросов, которые непосредственно затрагивают личные интересы, злоупотребление должностным положением и укрывательство преступления, сотрудник ГУВД Чуйской области майор милиции Б.К. уволен со службы в органах внутренних дел. Проведено также служебное расследование в отношении родного брата одного из подозреваемых, оперуполномоченного ГУВД Чуйской области Б.К., его действия расцениваются как укрывательство преступления и злоупотребление должностным положением», — говорится в приказе.

Совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника, дают основания для утраты к нему доверия. МВД КР

Материалы в отношении сотрудника СКМ ГУВД Чуйской области майора милиции Б.К. зарегистрированы в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» и статье 348 «Укрывательство преступления» УК КР. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемых объявили в розыск. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.