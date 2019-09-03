Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших

Милиция разыскивает двоих участников драки возле супермаркета «Ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что нападавшими являются 34-летний Жаныбек Бапышов и 20-летний Калысбек Сейитбеков.

«31 августа досудебное производство переквалифицировано на статью «Покушение на убийство» УК КР. Следственная служба УВД Ленинского района вручила уведомления о подозрении в совершении преступления родителям подозреваемых», — сказали в ГУВД.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых, просят сообщить по номеру 102.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция.