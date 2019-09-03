Драка возле супермаркета. Родственник одного из подозреваемых работал в милиции

Дело о драке возле супермаркета «Ярмарка» находится под контролем министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил сам глава МВД.

По его словам, злоумышленников найдут в ближайшее время. «Действительно, родственник одного из подозреваемых работал в милиции. То, что наши сотрудники вмешивались в дело, — правда. Как только будет завершено расследование, мы дадим ответ», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Напомним, что 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые объявлены в розыск.