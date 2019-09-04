Дело Атамбаева. Деятельность мечети не ограничивали

Здание мечети «7-апрель шейиттери» не арестовывали. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном органе объяснили, что арестовали земельный участок, который зарегистрирован за ОсОО «Научно-производственная фирма «Форум». Компания фактически принадлежит Алмазбеку Атамбаеву.

«Деятельность мечети не ограничивали. Следствие лишь устанавливает, на какие деньги Алмазбек Атамбаев построил мечеть», — объяснили в ведомстве.

Мечеть «7-апрель шейиттери» открыли в апреле 2019 года с участием Алмазбека Атамбаева. Он говорил, что возводить ее помогали друзья.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.