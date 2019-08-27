Дело Атамбаева. Сняли арест с некоторых объектов недвижимости

Расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева продолжается. По данным Генпрокуратуры, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества Атамбаева и его близких родственников наложили арест.

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Уточняется, что список арестованного имущества направили в Генеральную прокуратуру для проверки и сопоставления сведений с фактическими данными. ГП КР с учетом исследований документов и проверок, а также следственных действий с 20 единиц недвижимого имущества в установленном порядке сняла аресты (с многоквартирного жилого дома № 77 в микрорайоне «Джал-23», с 18 квартир этого дома, с объединения юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»).

Генеральная прокуратура проводит комплекс необходимых следственных мероприятий, а также даны поручения оперативным подразделениям ГКНБ и МВД КР.

Их сотрудники должны установить другие объекты недвижимости, принадлежащие Алмазбеку Атамбаеву и его родне, и законность их приобретения.

В ГП обещали ознакомить общественность с обновленным списком арестованного имущества, которое принадлежит Алмазбеку Атамбаеву или аффилировано с ним.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.