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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (153)

Водителя Курсана Асанова задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержан водитель экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Информацию об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в настоящий момент Дамирбек Пайзылла уулу водворен в ИВС.

«Дамирбек Пайзылла уулу является уроженцем Кара-Суйского района. В органах внутренних дел он служил всего два года. Известно, что накануне его задержали представители Военной прокуратуры», — сообщили редакции.

В Генеральной прокуратуре информацию о задержании водителя Курсана Асанова подтвердили и уточнили, что он обвиняется в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 
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