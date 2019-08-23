08:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (146)

Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента просит свидания с мужем

Супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева просит свидания с мужем. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Раиса Атамбаева подала прошение следователю, но пока ответа нет. «Алмазбек Атамбаев на состояние здоровья и условия содержания не жалуется. Он чувствует себя удовлетворительно», — сказал Сергей Слесарев.

Читайте по теме
Дело Атамбаева. Суд признал задержание бывшего президента законным

Он добавил, что ни он сам, ни его подзащитный, ни члены семьи, насколько ему известно, в Центр по предупреждению пыток с жалобами не обращались. 

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Накануне суд продлил меру пресечения до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
Ссылка:
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Чтобы вы не запутались. В каких преступлениях обвиняют Алмазбека Атамбаева
Азимбек Бекназаров не понял, как он стал свидетелем событий в Кой-Таше
Дело Атамбаева. Арест 120 объектов имущества: чье оно на самом деле
Сторонники Алмазбека Атамбаева обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову
Дело Атамбаева. В МВД в качестве свидетеля приглашен Азимбек Бекназаров
Дело Атамбаева. Суд признал задержание бывшего президента законным
Дело Атамбаева. Следователь рассказал, когда бывший президент стал подозреваемым
ГКНБ нашел призывы к межрегиональной вражде в записи «громить ошских»
Адвокаты пояснили, почему задержание Алмазбека Атамбаева незаконно
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в&nbsp;захвате заложников Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан рейс авиакомпании Avia Traffic В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты