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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (114)

Освобождение Батукаева. Арестован адвокат Али Касымов

Следственная служба МВД задержала адвоката Али Касымова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что юрист проходит по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

«Постановлением Первомайского районного суда Бишкека 81-летний Али Касымов водворен в СИЗО. По предварительным данным, его подозревают в передаче денег для решения вопроса об освобождении Азиза Батукаева. Адвокаты обжаловали меру пресечения в Бишкекском горсуде», — сообщили редакции.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника, бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Его объявили в розыск.
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