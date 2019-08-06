Конфликт на месторождении Солтон-Сары. Премьер опасается, что инвестор уйдет

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по ситуации на месторождении Солтон-Сары, расположенном в Нарынской области.

В ходе совещания заслушана информация министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева об инциденте, произошедшем вблизи месторождения Солтон-Сары, и принимаемых мерах к обеспечению общественного порядка и безопасности.

Глава правительства поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.

«Инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия. Мы хорошо знаем, какие проблемы сейчас в сфере горнодобывающей промышленности, и работаем над тем, чтобы в корне изменить ситуацию. Я вплотную занимаюсь этим вопросом и держу все под личным контролем. Проблемы, которые сегодня есть в области горнодобывающей отрасли, накапливались годами и требуют серьезного переосмысления и решительных действий. Хочу подчеркнуть: если инвестор будет нарушать требования и права наших граждан, мы будем принимать по отношению к нему соответствующие меры. Но все должно быть в рамках закона. Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас. Действия отдельных людей, которые хотят воспользоваться этим инцидентом, вмиг ставят под угрозу то, чего мы добиваемся посредством больших усилий. Нельзя бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость и требовать что-то запретить или кого-то выгнать. Все споры должны решаться в правовом русле», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам главы правительства, пересмотр решений по недрам, которые принимались прежними властями с 2009 года, возможен только путем переговоров и открытого и конструктивного диалога.

«Любой инвестор, который начинает свою работу, ориентируется на преемственность в работе правительства, на стабильное сотрудничество. Это важно. Государство же всегда должно обеспечивать защиту интересов как местного населения, так и инвестора. Вместо подобных конфликтных ситуаций, которые только усложняют диалог, местным органам власти, гражданским группам нужно следить за качественным выполнением этих обязательств, ведь в числе многих вопросов компания также обязалась выплатить компенсации за павший скот, оказать помощь в строительстве дорог, мостов, усилить природоохранные меры. Нельзя, чтобы подобный инцидент усугубил ситуацию и не позволил выполнить всю эту работу. Все должно решаться путем конструктивного диалога», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Нарынской области 5 августа на месторождении Солтон-Сары собралось около 500 человек, они потребовали остановить работу, которую осуществляет китайская компания Jhong Ji Mining. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек обратились за медицинской помощью.