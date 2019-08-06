Конфликт на Солтон-Сары. Жениш Разаков обсудил ситуацию с послом Китая

Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, состоялся обмен мнениями по скорейшему урегулированию произошедшего инцидента между гражданами Китая и местным населением вблизи месторождения Солтон-Сары.

Жениш Разаков подчеркнул, что кабмин понимает важность обеспечения защиты интересов как инвесторов, так и местного населения, и считает, что все споры должны решаться в правовом русле, не переводя бытовую ситуацию в политическую плоскость.

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Он отметил, что органы внутренних дел республики проводят тщательное объективное изучение всех обстоятельств инцидента. Кроме того, принимаются соответствующие меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на местах.

Проводится информационно-разъяснительная работа с населением.

Напомним, что 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании Zhong Ji Mining. Число собравшихся составляло около 300 человек.

Позже между местными жителями и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.