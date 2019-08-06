Конфликт на Солтон-Сары. Властям дали три часа на выполнение требований

Жители Нарынской области сегодня продолжают акцию протеста и требуют вывезти сотрудников и технику китайской компании Jhong Ji Mining с месторождения Солтон-Сары.

На встречу с нарынцами выехали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Чиновники правительства совместно с представителями органов местной власти предприняли попытку провести переговоры с жителями региона. Однако сельчане отказались и выдвинули требования.

Жители Нарынской области требуют вывезти с территории месторождения сотрудников китайской компании и остановить работы. Они заявили чиновникам, что сами сделают это, если власти не выполнят их требование в течение ближайших трех часов.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении. Количество собравшихся составляло около 300 человек.

Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня провел совещание по ситуации на месторождении Солтон-Сары, расположенном в Нарынской области. Глава правительства поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах инцидента и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.