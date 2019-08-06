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Сюжет: Противостояние на месторождениях (137)

Конфликт на месторождении Солтон-Сары. На место выехал Кубатбек Боронов

На месторождение Солтон-Сары выехал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в правительстве.

Напомним, накануне на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими.

По данным местной милиции, около 300 сельчан вышли на митинг. Они требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining.

Местные жители ждут от кабмина ответа, поскольку ранее им обещали проверить деятельность предприятия и, если нарушения подтвердятся, принять меры.

Ранее местные жители жаловались, что в результате деятельности китайского предприятия Zhong Ji Mining в местности произошел массовый падеж скота.
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