Ситуация на месторождении Солтон-Сары. Причина конфликта и как получена лицензия

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В Нарынском районе на месторождении Солтон-Сары накануне обострилась обстановка. Местные жители потребовали приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении.

Между кыргызстанцами и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.

24.kg попыталось разобраться, насколько обоснованны требования нарынчан и как Zhong Ji Mining получила лицензию на месторождение.

Добыча золота растет, напряжение тоже

В конце июня 2017 года на золотоизвлекательной фабрике рудника «Солтон-Сары» запустили вторую линию. Ожидалось, что благодаря этому там станут добывать дополнительно еще около 6 килограммов золота в месяц.

Тогда в ОАО «Кыргызалтын» сообщили, что по сравнению с 2016 годом объем производства на руднике увеличился на 12,076 килограмма. С начала 2017-го также вырос объем вскрышных работ на руднике, параллельно идет и добыча руды. По итогам работы за первое полугодие 2017 года добыча руды составила 14,8034 тонны при плане 12,5 тонны.

Между тем местные жители таким достижениям не радовались. То и дело они выступали против разработки месторождения. А после и вовсе заявили, что в районе начался падеж скота.

В Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности сообщили, что в тушах умерших животных выявили следы мышьяка и нитрата.

Представитель Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумар Исаков подтвердил, что в Нарынском районе погибли 22 барана только у одного чабана.

«Общее число скота у этого чабана — 600. Погибли только 22 барана, самое интересное, все мужского пола. Первая проверка двух баранов выявила нитрат и мышьяк, в остальных не обнаружили», — пояснил он.

По его словам, все признаки при гибели скота говорят об отравлении. «Никаких других инфекционных болезней нет. Потому что весь скот района своевременно прошел вакцинацию», — добавил Кумар Исаков.

Ради имиджа компании

Образцы воды и почвы с джайлоо Солтон-Сары отправлены на проверку, но никаких вредных веществ, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота, не обнаружено.

Тем не менее китайскую компанию, ведущую работы на золоторудном месторождении в Солтон-Сары, обязали выплатить компенсацию за гибель скота.

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов попросил руководство предприятия решить вопрос с целью формирования позитивного имиджа компании. Разработчики согласились.

Решено изменить и периодичность взрывных работ, на которые жаловались местные жители. Для инициирования зарядов разработчики обещают использовать детонаторы с серийными замедлениями, что исключит сейсмическое воздействие и разлет горной массы от взрывных работ.

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Взрывные работы будут проводить не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, компания обязуется заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работах.

Спустя пять дней после переговоров конфликт вспыхнул с новой силой. На митинг вышло около 300 человек. Чиновники же обратили внимание на накал страстей только на следующий день и отправились опять договариваться. Однако жители Нарынского региона от переговоров с властями отказались.

Лицензии Zhong Ji Mining

По данным ГКПЭН, ОсОО «Китайско-Кыргызская компания Zhong Ji Mining Company» владеет двумя лицензиями.

Первая (№ 3228 АЕ) — на право пользования недрами с целью разработки месторождения золота Солтон-Сары (участок Бучук) от 4 февраля 2013 года до 4 февраля 2033-го.

Лицензионное соглашение № 7 на проведение работ выдано 24 июля 2018 года.

Размер площади — 44,07 гектара.

Вторая (№ 2387 АР) — на право пользования недрами с целью проведения геолого-разведочных работ Бучукской площади от 14 сентября 2009 года до 31 декабря 2019-го.

Размер площади — 1,5 тысячи гектаров.

Запасы руды составляют 3 миллиона 571,9 тысячи тонн.

Учредителями Zhong Ji Mining Company является компания «Чайна Голд Гонконг Бучук Майнинг Компани Лимитед». Руководит фирмой Сюй Говэй.

Как уверяют в ГКПЭН, Zhong Ji Mining Company работает в рамках лицензионного соглашения, а также имеет все разрешительные документы, заключения на проект для ведения работы на участке Бучук месторождения Солтон-Сары.

Общие выплаты Zhong Ji Mining Company составили 211,9 миллиона сомов, из них бонус — 49,3 миллиона сомов. Плата за удержание лицензии — 8 миллионов сомов, сельскохозяйственные потери — 105,97 миллиона сомов.

Месторождение не останавливать

За ситуацией на месторождении следят первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня провел совещание и поручил разобраться в конфликте так, чтобы не пострадали ни местные жители, ни инвесторы.

Инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия. Мы хорошо знаем, какие проблемы сейчас в сфере горнодобывающей промышленности, и работаем над тем, чтобы в корне изменить ситуацию. Мухаммедкалый Абылгазиев

По его словам, проблемы в горнодобывающей отрасли накапливались годами. «Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас. Действия отдельных людей, которые хотят воспользоваться этим инцидентом, вмиг ставят под угрозу то, чего мы добиваемся посредством больших усилий. Нельзя бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость, требуя что-то запретить или кого-то выгнать. Все споры должны решаться в правовом русле», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр признал, что разъяснительную работу компетентные органы и МСУ ведут формально.

А потому местные жители то и дело выдвигают требования инвесторам. Нарынчане, к примеру, составили список из 83 пунктов, что должна сделать Zhong Ji Mining.

В компании работает около 160 местных жителей. Средняя заработная плата на предприятии составляет 20-25 тысяч сомов.

Вряд ли местные власти поплатятся за очередной конфликт должностями. Все чиновники заявляют о необходимости привлечения инвесторов в страну, но защитить их не могут. И не хотят.