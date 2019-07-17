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Общество

Падеж скота и взрывы на Солтон-Сары. Чабаны требуют закрыть месторождение

Причины гибели скота на джайлоо Солтон-Сары проверяются. Об этом 24.kg заявили в пресс-службе уполномоченного представительства правительства в Нарыне.

По их словам, падеж мелкого скота зафиксирован только у одного чабана.

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«Причина гибели выясняется. Пока не можем сказать, это из-за воды, взрывов или, может, неправильно их лечили. Дело в том, что умерло более 20 животных только в одной кошаре. Соседний скот в целости и сохранности», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности сообщили, что в тушах умерших животных выявили следы мышьяка и нитрата.

Делегация госорганов находится в Солтон-Сары и проводит встречу с чабанами. Местные жители опасаются за постоянные взрывы на месторождении и требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining.
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