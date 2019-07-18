Падеж скота в Нарыне. Только в двух тушах баранов нашли мышьяк и нитрат

Только в двух тушах баранов, погибших на джайлоо Солтон-Сары, нашли мышьяк и нитрат. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумар Исаков.

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Он подтвердил информацию, что погибли 22 барана только у одного чабана. «Общее число скота у этого чабана — 600. Погибло только 22, самое интересное — все бараны мужского пола. Первая проверка двух баранов выявила нитрат и мышьяк, в остальных не обнаружили», — сказал Кумар Исаков.

Он отметил, что все признаки при гибели скота говорят об отравлении. «Никаких других инфекционных болезней нет. Потому что весь скот района своевременно прошел вакцинацию», — добавил он.

Причина гибели скота будет установлена через несколько дней после результатов дополнительных проверок.

Напомним, в начале июля на джайлоо Солтон-Сары Нарынской области погибли 22 барана. Местные жители опасаются за постоянные взрывы на месторождении и требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining.