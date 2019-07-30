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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (135)

Китайская компания выплатит компенсацию крестьянам за падеж скота в Солтон-Сары

Китайская компания, ведущая разработки на золоторудном месторождении в Солтон-Сары, выплатит компенсацию за гибель скота. Об этом сообщает Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования. 

По данным ведомства, председатель ГКПЭН Эмиль Осмонбетов попросил руководство предприятия решить вопрос с целью формирования позитивного имиджа компании. Разработчики согласились.

Ранее сообщалось, что специальная комиссия провела ряд лабораторных экспертиз по факту падежа скота на месторождении Солтон-Сары.

По словам главы Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыса Жумаканова, в воде и почве не обнаружено никаких вредных веществ, которые могли бы повлиять на состояние здоровья людей и скота.

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Местных жителей проинформировали, что китайской компании дали предписания, согласно которым периодичность взрывных работ изменят.

Для инициирования зарядов разработчики обещают использовать детонаторы с серийными замедлениями, что исключит сейсмическое воздействие и разлет горной массы от взрывных работ.

Взрывные работы будут проводить не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, компания обязуется заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работах. Эмиль Осмонбетов взял месторождение Солтон-Сары под личный контроль.
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