Скандальный фильм о Бакиеве. Кому принадлежат телеканалы, которые его показали

Два отечественных телеканала NewTV и NUR TV показали документальный фильм о беглом президенте Курманбеке Бакиеве.

Показ приурочили к юбилею второго сбежавшего главы Кыргызстана: накануне ему исполнилось 70 лет.

Кинолента вызвала бурные обсуждения в соцсетях, телеканалы раскритиковали за поддержку второго главы государства, который осужден в Кыргызстане за совершение тяжких преступлений. Руководители телеканалов оправдывались, мол, не хотели задеть чьи-либо чувства, и настаивали: фильм не преследует политических целей. Отдельные пользователи, в том числе депутат парламента Эльвира Сурабалдиева, призвали закрыть эти каналы.

Телеканал надо закрыть, во избежание дальнейших попыток реабилитации убийц и воров. https://t.co/EutUIP2S3s — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) July 31, 2019

С таким же требованием выступили и родственники погибших 7 апреля 2010 года. Члены объединения «Айкөл Таза коом» намерены обратиться в ГКНБ с заявлением, а в случае бездействия — выйти на акцию протеста к «Белому дому».

Спецслужбы отреагировали, предупредив об ответственности за трансляцию видеороликов и публикации в поддержку Курманбека Бакиева и его близких родственников, которые осуждены в КР за тяжкие преступления.

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Какую именно норму закона нарушили руководители телеканалов, не сообщается. Ранее юристы Института медиа полиси, комментируя ситуацию, отметили, что законами «О СМИ» и «О телевидении и радиовещании» не запрещается трансляция сюжетов, репортажей и фильмов о политиках, даже если они осуждены судами КР по тяжким преступлениям.

24.kg выяснило, кто владеет этими СМИ.

В ГКНБ сообщили, что гендиректором NUR TV является Бекболот Келдибеков. Известно, что это сын бывшего торага Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова.

Однако, согласно базе данных Минюста КР, Келдибеков-младший значится лишь в одном ОсОО. Он числится учредителем общества с ограниченной ответственностью «МЕДИАН». По некоторым данным, это рекламное агентство телеканала NUR TV. Зарегистрировано 9 октября 2018 года. У компании есть еще три совладельца — Салиева Эркеайым Муратовна, Сычевский Борис Валентинович и Ибраимов Бексултан Мелисович. Он же директор ОсОО.

Сам телеканал зарегистрирован в декабре 2015 года в Джалал-Абаде. Юридическое название — «НУР.ТВ». Руководит каналом Анарбаев Залкар Касымбекович. А учредителем является Ташиев Казыбек Кыдыршаевич, брат экс-депутата и члена фракции «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева.

Согласно данным портала «Открытый бюджет», компания не платит налоги.

В Оше NUR TV зарегистрирован уже под другим названием — ОсОО «ААК». Компания зарегистрирована в августе 2018 года. Руководителем также указан Залкар Анарбаев. ОсОО имеет трех учредителей: кроме Казыбека Ташиева, доли имеют также Алтынбек кызы Айсулуу и Хошимова Минавархон Абдумуталибовна.

За год существования компания оплатила налогов только на 2 тысячи 460 сомов. Два раза компания оплачивала налог через некую К.Келдибекову. Известно, что жену Бекболота Келдибекова зовут Камила.

У NewTV еще более интересная история.

Он создан на базе «Мезон ТВ» — частного телеканала в Оше, который до июньских событий 2010 года принадлежал Жавлону Мирзаходжаеву. Он проходил обвиняемым вместе с экс-депутатом ЖК Кадыржаном Батыровым по делу о массовых беспорядках в Оше и Джалал-Абаде. Суды Кыргызстана заочно признали его виновным в «организации массовых беспорядков, сепаратизме, возбуждении межнациональной розни, создании незаконного вооруженного формирования». Он покинул страну и получил политическое убежище в Швейцарии.

Телеканал переименовали в «Башат ТВ», им руководил Толкун Эрмекбаев, который позже возглавил общественную телерадиокомпанию «Ынтымак».

«Башат» просуществовал до 2016 года и в сентябре был переименован в ОсОО «2 канал» (юридическое название NewTV). Согласно базе osoo.kg, компания прошла перерегистрацию в апреле 2019-го.

Сейчас гендиректором телеканала является Шакиев Нурланбек Тургунбекович. Он был пресс-секретарем президента Курманбека Бакиева.

Учредителем канала значился Жаныш Маткасымов. Он же состоит в учредителях политической партии «Мекеним Кыргызстан». Известно, что в этой партии много владельцев строительных компаний.

Еще один учредитель партии — Самат Раев, он тоже имеет отношение к стройбизнесу — руководит компанией «Домстрой Инвест».

Владелец компании — Канатбек Маматов. Последний тесно связан с семьей Матраимовых — имеет общий бизнес с Минавар Жумаевой, супругой депутата парламента Матраимова Искендера Ысмайыловича.

Недавно Жаныш Маткасымов выведен из состава учредителей. Новым владельцем с мая 2019 года значится Ысмайылов Уланбек Атиевич.

Стоит отметить, что впервые в публичное пространство всегда закрытый бывший замглавы ГТС Райымбек Матраимов вышел именно в студии NewTV. Экс-таможенник, названный депутатами Жогорку Кенеша Раимом-миллионом, записал свое видеообращение к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, и телеканал NewTV первым пустил видеообращение в свой эфир.

Накануне руководителей этих двух телеканалов вызвали в ГКНБ «для профилактической беседы» и объявили официальные предостережения. Они обещали, что впредь не допустят подобных действий.

Еще один интересный факт: Райымбек Матраимов приходится окул ата (посаженым отцом) сыну Ахматбека Келдибекова Бекболоту, тому самому руководителю NUR TV.