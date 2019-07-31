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Общество

Почему скандальный фильм про Бакиева вышел в эфир, объяснил глава телеканала

Фильм про беглого президента Курманбека Бакиева сняли его одноклассники. Они не платили за эфир. Об этом 24.kg сообщил генеральный директор телеканала NewTV Нурлан Шакиев.

По его словам, в картине нет никакой политики, лишь воспоминания из детства Бакиева, про его школьные годы и дружбу в этот период.

Фильм про Курманбека Бакиева вышел в эфир накануне на двух каналах — NewTV и NUR TV. Показ приурочили к юбилею второго сбежавшего главы Кыргызстана. 1 августа ему исполнится 70 лет. Лента вызвала возмущение большинства. В соцсетях многие раскритиковали телеканалы за показ фильма.

ГКНБ также отреагировал, предупредив об ответственности за трансляцию видеороликов и публикаций в поддержку Курманбека Бакиева и его близких родственников, которые осуждены в КР за тяжкие преступления.

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Однако гендиректор NewTV не считает, что нарушен закон. «Инициативная группа из друзей и одноклассников бывшего президента принесла нам картину и предложила посмотреть. Они, оказывается, обращались ко многим другим сайтам и телеканалам. В фильме нет никакой политики, только воспоминания из детства, школьные годы, отношения с одноклассниками. Мы посчитали, что это может быть кому-то интересно, и дали в эфир», — объяснил Нурлан Шакиев.

Руководство телеканала готово принести извинения, если задели чьи-то чувства. Как отметил гендиректор, повторного показа ленты не планируется.

«Мы законопослушные граждане, принимаем предупреждение ГКНБ», — заключил он.

Стоит заметить, что Нурлан Шакиев был пресс-секретарем Курманбека Бакиева в бытность его главой государства. 

Телеканал NewTV связывают с шофером бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжаном Илмияновым. В базе Минюста он зарегистрирован как ОсОО «Второй канал», и ранее им руководил экс-депутат БГК от партии «Мекеним Кыргызстан» Дамирбек Маткасымов. Сейчас учредителем телеканала является Ысмайылов Уланбек Атиевич.

NUR TV, по некоторым данным, принадлежит бывшему спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову. 
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