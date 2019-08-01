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Руководителям каналов, показавшим фильм о Бакиеве, объявили предостережения

Руководителям ТРК New TV и NUR TV объявили официальные предостережения. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в госкомитет для профилактической беседы пригласили генеральных директоров ТРК New TV Нурланбека Шакиева и NUR TV Бекболота Келдибекова.

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Им вручили официальные предостережения за «распространение видеоматериала провокационного характера и о недопустимости действий, могущих привести к неоднозначной ситуации в обществе».

Руководители каналов обязались впредь не допускать подобных действий.

Ранее в ГКНБ предупреждали об ответственности за показы видеороликов и публикации в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников.

Фильм про Курманбека Бакиева вышел в эфир накануне на двух каналах — NewTV и NUR TV. Показ приурочили к юбилею второго сбежавшего главы Кыргызстана. 1 августа ему исполнилось 70 лет. Лента вызвала возмущение общественности. В соцсетях многие раскритиковали телеканалы за показ фильма.
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