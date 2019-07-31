Маршрут преткновения. Автобусы № 5 снова не пускают на линии

Автобусам № 5 снова не дают работать. Об этом 24.kg сообщили в компании «Шыдыр Жол Кей Джи», которая обслуживает данный маршрут.

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В организации отметили, что утром на конечную остановку в жилмассиве «Колмо» пришли сотрудники транспортной милиции и не выпускали автобусы на маршрут.

«Нам они сказали, что им из мэрии поступила команда не пускать на линии. Оштрафовали четверых водителей на 3 тысячи сомов. После долгих уговоров нам разрешили доработать день. Но что будет завтра, не знаем», — пояснили в компании.

Напомним, что презентация маршрута и новых автобусов прошла 23 июля. Обслуживать его должно ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Компания приобрела и завезла из Китая новые автобусы. Для этого взяли кредит — около $1 миллиона. Однако накануне презентации маршрута из муниципалитета пришло письмо о расторжении договора. Жители жилмассива «Колмо», не согласные с его решением, вышли на митинг. После публикаций в СМИ и общественного недовольства мэрия и предприниматели договорились о запуске маршрута.