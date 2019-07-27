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Власть

Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на маршрут № 5 в Бишкеке

В Бишкеке автобусы частной компании все-таки выйдут на маршрут № 5. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, вчера, 26 июля, до поздней ночи шли переговоры руководства муниципалитета с компанией «Шыдыр Жол Кей Джи». На них обозначили условия, при которых их автобусы допустят на маршрут № 5.

Фирма согласилась выполнить все условия мэрии и дополнить существующий договор.

«Компания должна соблюдать требования рабочего графика общественного транспорта и внедрить систему электронного билетирования в сроки, указанные муниципалитетом Бишкека», — отметили в пресс-службе.

Столичная мэрия требует от перевозчика льготный проезд для пенсионеров, инвалидов и других категорий лиц.

Кроме того, ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» должно оплачивать 1,5 тысячи сомов в месяц с каждого автобуса за использование городской инфраструктуры — остановок, дорожных знаков — и услуги по медицинскому осмотру персонала и техническому осмотру транспорта.

«Для выполнения пункта постановления правительства об изменении схемы маршрута, чтобы разгрузить улицу Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова, компания обратится в кабмин и другие ведомства за консультацией и разъяснениями», — добавили в муниципалитете.

Сегодня утром автобусы вышли на маршрут.

Напомним, что 23 июля прошла презентация маршрута и автобусов. Обслуживать маршрут должно ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Оно приобрело и завезло из Китая новые автобусы. Однако накануне презентации маршрута из мэрии пришло письмо о расторжении договора. Жители жилмассива «Колмо», не согласные с ее решением, вышли на митинг.
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