Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на маршрут № 5 в Бишкеке

В Бишкеке автобусы частной компании все-таки выйдут на маршрут № 5. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Фирма согласилась выполнить все условия мэрии и дополнить существующий договор.
«Компания должна соблюдать требования рабочего графика общественного транспорта и внедрить систему электронного билетирования в сроки, указанные муниципалитетом Бишкека», — отметили в пресс-службе.
Столичная мэрия требует от перевозчика льготный проезд для пенсионеров, инвалидов и других категорий лиц.
«Для выполнения пункта постановления правительства об изменении схемы маршрута, чтобы разгрузить улицу Абдрахманова от проспекта Жибек Жолу до улицы Кулатова, компания обратится в кабмин и другие ведомства за консультацией и разъяснениями», — добавили в муниципалитете.
Сегодня утром автобусы вышли на маршрут.
Напомним, что 23 июля прошла презентация маршрута и автобусов. Обслуживать маршрут должно ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи». Оно приобрело и завезло из Китая новые автобусы. Однако накануне презентации маршрута из мэрии пришло письмо о расторжении договора. Жители жилмассива «Колмо», не согласные с ее решением, вышли на митинг.