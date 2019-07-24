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Общество

В Кой-Таше готовятся к проводам в Москву Алмазбека Атамбаева

В Кой-Таше готовятся к проводам в Москву бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев собирается покинуть Кыргызстан сегодня. Он ранее заявлял, что пробудет в столице России два дня. С кем он будет встречаться и о чем говорить, пока неизвестно.

Сторонники Атамбаева готовятся к его отъезду основательно. В маршрутки грузят камни, завернутые в одеяла, укладывают флаги на деревянных древках. В народном штабе не исключают провокации со стороны властей и подчеркивают, что бывший глава государства может вылететь с аэродрома авиабазы «Кант». Якобы его там ждет частный борт. 

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
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